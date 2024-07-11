Редкая орхидея расцвела в лесах Коломны

Инженер-лесопатолог Роман Чекмаев обнаружил крупную популяцию необычных орхидей. Данное растение занесено в Красную книгу Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Под сводом высокой травы в ступинском лесу скромно расцвел хрупкий Дремлик широколистный, или Дремлик лесной, или Дремлик чемерицевидный, или Лесная чемерица. На латыни — Epipactis helleborine, а русское название род Дремлик получил из-за поникающих, как бы «дремлющих» цветков», — рассказали в ГКУ МО «Мособллес».

Дремлик теневынослив и предпочитает селиться во влажных тенистых местах.

Растение может самоопыляться, но медовый запах его цветов привлекает для опыления ос. Причем у нектара Дремлика за счет дрожжевого брожения есть опьяняющие для насекомых свойства. Осы, сев на цветы этой орхидеи, буквально одурманиваются, теряют координацию движения, за счет чего процесс опыления становится более долгим и эффективным.

«Только при пристальном рассмотрении можно насладиться нежно-пастельными цветками, застенчиво склонившимися и не привлекающими взгляд путника. Проявляйте заботу к редким видам растений, не срывайте цветы!» — призвал Роман Чекмаев.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.