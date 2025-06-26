Редкая бабочка из Красной книги обнаружена на территории Ленинского округа

На особо охраняемой природной территории «Суханово» в подмосковном Ленинском городском округе обнаружена редкая бабочка — червонец непарный. Этот вид включен в Красную книгу Московской области, что свидетельствует о его уязвимости и необходимости принятия мер по сохранению популяции. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Ленинского городского округа.

«Очень важно соблюдать природоохранный режим на территории „Суханово“. Для сохранения червонца непарного необходимо избегать выкашивания и поджигания лугов, где растут его кормовые растения. Долина реки Гвоздянка является безопасной территорией, где эти прекрасные бабочки смогут размножаться и процветать», — отметила краевед Мария Аргир.

Червонец непарный — небольшая дневная бабочка с яркой, запоминающейся окраской. Самцы отличаются огненно-красными крыльями с темным рисунком, длина тела достигает двух сантиметров. Бабочка предпочитает влажные луга и поймы рек, где произрастают ее кормовые растения. Самки откладывают яйца по одному на эти растения, всего до ста яиц за сезон. Развитие куколки занимает около 12 дней, в течение которых она прикрепляется к стеблю растения.

Отмечается, что обнаружение червонца непарного на территории ООПТ «Суханово» подтверждает высокую ценность этой природной территории для сохранения биоразнообразия Ленинского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев