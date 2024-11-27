Редакция РИАМО получила награду за освещение правозащитной деятельности

Редакция РИАМО получила диплом за 2 место в конкурсе СМИ Подмосковья и информационно-просветительских ресурсов за лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности, передает корреспондент РИАМО.

Диплом в номинации «Профессия — правозащитник» вручила омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская.

«Я хочу заметить, что это ваша ежедневная, трудная, надеюсь, любимая вами работа. И самое главное — это очень полезная работа, потому что наши обычные жители заняты своей трудовой жизнью — у них семьи, работа, которая не всегда связана с законодательством, с нормативными правовыми актами. Когда в их жизни что-то случается, им важно понимать, как поступить в той или иной ситуации. Это возможно, конечно, благодаря вашему труду, причем ежедневному», — сказала Фаевская.

Всего в конкурсе было три номинации: «Правовое просвещение», «Профессия — правозащитник» и «Лучший правовой блок». Награды также получили редакции телеканала «360», «Аист», «Радио 1», Орехово-Зуевского социального радио и Regions.ru.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркивал, что все запросы жителей должны своевременно реализовываться.

«Каждый из нас отвечает за очень важные направления, которые касаются миллионов людей», — сказал Воробьев.