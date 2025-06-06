Редактора URA.RU Аллаярова могли оговорить, обвинив во взятке

Правоохранительные органы Екатеринбурга подозревают во взятке в 20 тысяч рублей редактора свердловского издания Дениса Аллаярова: якобы он передал своему дяде, начальнику отдела уголовного розыска ОП № 10 Андрею Карпову 20 тысяч рублей. Но сотрудники редакции и сам Денис все отрицают, сообщает URA.RU .

Мужчину задержали в четверг вечером, допросили и на ночь оставили в изоляторе временного содержания. Карпова подозревают в другом преступлении.

Журналисты издания настаивают на том, что Аллаяров стал жертвой оговора со стороны дяди: тот стремится облегчить свою участь по другому делу. Денис также вину не признает и отрицает взятку. В редакции и домах сотрудников провели обыски.

Как уточняется в публикации, сотрудники считают информацию от правоохранителей недостоверной, а меру пресечения в виде ареста — необоснованной.