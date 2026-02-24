Редактора «Медиазоны»* Трещанина* объявили в розыск в РФ

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск редактора издания «Медиазона»* Дмитрия Трещанина**. Основанием для розыска послужила уголовная статья, конкретная часть которой в данных МВД не раскрывается, сообщает ТАСС .

В розыскной базе значится краткая формулировка: «Разыскивается по статье УК». Других подробностей на момент публикации заметки неизвестно.

Трещанин** был внесен в список иноагентов в ноябре 2024 года. В обоснование этого решения указывалось на его публичные высказывания, направленные против специальной военной операции на Украине.

Кроме того, Трещанину** инкриминировалось распространение ложных сведений о решениях и политике российских органов государственной власти, а также участие в подготовке и распространении материалов других признанных иностранных агентов. В настоящее время мужчина находится за пределами России.

*СМИ признано иноагентом.

**Признан в РФ иноагентом.

