Ребятам из летнего лагеря «Сказочный» в Красногорске провели познавательный урок доброты

В рамках мероприятия приют «Берегиня» ребятам из летнего лагеря «Сказочный» показали, как правильно общаться с животными и вести себя при виде бездомных собак, передает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Юных слушателей также научили правилам знакомства с четвероногими друзьями и даже дали примерить роль ветеринаров.

«Более шести лет мы уже проводим уроки началось все с открытия приюта. В городе стали интересоваться приютом и приглашать в учебные заведения, детские сады и школы. Буся стала ездить с нами, так как показала свой характер абсолютно беззлобный, человеколюбивый, Буся обожает детей, каждое утро, если у нас какое-то мероприятие или выезд начинается со слов «Буся едем к детям» и Буся уже сидит около машины. Ну это вот такая собака, у которой миссия именно нести добро и работать с детьми», — рассказала директор приюта «Берегиня» Ольга Келли.

Сотрудники приюта стараются воспитывать в детях любовь и сострадание к животным с самого раннего возраста. Ветеринарный врач Алина Юрьева отметила, что люди часто жестоко обращаются с животными, поэтому важно прививать гуманное отношение к ним с детства.

Такие мероприятия очень важны для детей, ведь любовь к животным развивает в них важные человеческие качества: сострадание, терпимость и милосердие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны быть активно задействованы в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.