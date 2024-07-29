Ребята из семейного центра Подмосковья посетили музей Отечественной военной истории

Воспитанники семейного центра «Истринский» посетили музей Отечественной военной истории в деревне Падиково. Это место имеет большое историческое значение: именно здесь в 1941 году было остановлено наступление немецких войск на Москву, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

В музее ребята познакомились с экспозициями, посвященными важным этапам Великой Отечественной войны и мужеству советских солдат. Экскурсовод Артем Лазарев рассказал им о битве за Ленинград, который выстоял в годы жестокой блокады.

Дети увидели различные виды военной техники: от БМП и танков до мотоциклов, а также пусковую установку БМ-13 и знаменитую «Катюшу».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.