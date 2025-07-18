Ребята из реабилитационного центра побывали на ферме под Наро-Фоминском

Ребята из реабилитационного центра побывали на ферме в Алексеевке: кормили лошадей яблоками, гладили пони и играли с козлятами. А еще узнали, откуда берется молоко и как из него делают сыр. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На этой ферме успешно развивают агротуризм. В 2024 году проект получил грант, и теперь здесь есть детская площадка, новая техника и стало больше животных. Место стало популярным у семей с детьми.

«Этот проект — удачный пример предпринимательской эффективности и просветительской составляющей. Как отметил глава нашего округа, такая модель, где господдержка умножается на частную инициативу, дает комплексный эффект: укрепляет экономику территории и одновременно воспитывает у местного населения, особенно у молодежи, интерес к аграрному труду», — подчеркнул первый замглавы округа Виталий Ширшов.

Еще пять лет назад здесь было небольшое хозяйство. Сейчас на ферме насчитывается 60 животных, производится 700 л молока в день и построена своя сыроварня. В планах — завести новые виды животных и создать уютную зону отдыха для гостей.

Ферма растет, а вместе с ней — и интерес к сельскому труду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.

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