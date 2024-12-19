В преддверии Нового года в Талдомском округе идет активная подготовка к праздничным мероприятиям.

Особое внимание уделено оформлению холлов и групповых помещений, где дети проявляют свою фантазию и творчество. Ребята из Павловической школы Талдомского округа приняли участие в акции «Елочка безопасности».

Целью проведения этой акции является повышение эффективности деятельности по воспитанию законопослушных участников дорожного движения и предупреждению дорожно — транспортного травматизма на территории Талдомского городского округа.

Участники отряда ЮИД «Зигзаг удачи» приняли активное участие в акции. Таким образом, «Елочка безопасности» стала не просто праздничным атрибутом, а символом надежды на светлое будущее, в котором каждый участник дорожного движения будет под защитой. Сначала ребята повторили и закрепили правила дорожного движения. А потом смастерили ёлочку из картона и украсили ее дорожными знаками.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.