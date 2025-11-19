Реализацию программы «100 прудов и озер» обсудили в Ступине

На еженедельном общегородском совещании, которое 18 ноября провел глава округа Сергей Мужальских, обсудили реализацию программы «100 прудов и озер». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С докладом выступил заместитель руководителя муниципалитета Сергей Медведев.

В предыдущие годы по губернаторской программе «100 прудов и озер» очищено четыре водоема: городской пруд в Ступино, пруды в поселках Малино и Михнево, озеро Глубокое в селе Ивановское. Проведены работы по очистке акватории данных водоемов от мусора, древесной и кустарниковой растительности. В береговой зоне городского пруда оборудована тропиночная сеть с установкой лавочек и урн и экоматериалов.

«Силами волонтеров, общественных организаций, администрации округа, МКУ „Благоустройство“ ежегодно проводятся природоохранные акции по уборке берегов водоемов от мусора. В 2025-м акции проводились на 43 объектах», — уточнил Сергей Медведев.

Он добавил, что до 10 декабря на портале «Добродел» проходит голосование по выбору водных объектов, которые будут очищены в 2026 году. По ссылке можно проголосовать за один из 10 водоемов нашего округа. Среди них пруды в деревнях Четряково, Колычево, Куртино, Алеево, Рудины, Каменка, Авдулово-1 и поселках Малино-1, Михнево и Шугарово», — отметил Медведев.

На текущий момент определились фавориты общественного мнения. Лидирующую позицию занимает пруд на реке Бунчиха в деревне Куртино, за который проголосовали 402 человека. На втором месте с результатом 325 голосов находится русловой пруд на реке Ситенка в районе деревни Алеево. Окончательное решение будет принято после завершения опроса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.