Реалити-шоу «Бизнес-упаковка» объединит стартаперов и звездных наставников

Новый проект «Бизнес-упаковка» соберет начинающих предпринимателей и тех, кто только задумывается о своем деле, а также известных наставников, чтобы вместе проработать реальные бизнес-идеи. В числе экспертов — Ирена Понарошку, Александр Сысоев, Артем Кумпель и Александр Ваш, сообщает пресс-служба Авито.

Образовательное реалити «Бизнес-упаковка» направлено на поддержку малого и среднего бизнеса в онлайн-среде. Участники — будущие предприниматели — смогут доработать свои идеи до полноценных стартапов на платформе при помощи опытных менторов.

Прокачай бизнес с помощью звездных советов

«Бизнес-упаковка» — это конкурс бизнес-идей с менторской поддержкой от экспертов рынка и медиаперсон. Проект предназначен для новичков в сфере услуг: мастеров, бьюти-специалистов, представителей строительной и креативной индустрий. Участники получат практические инструменты для развития, а зрители — полезные знания и мотивацию для старта собственного дела.

Как будет проходить конкурс:

1. Подача заявок. Предприниматели из разных сфер (бьюти, ремонт, строительство и др.) могут отправить видеопрезентации своих идей на почту Avito-Services-B2G@avito.ru.

2. Отбор проектов. Эксперты оценят заявки по критериям: оригинальность идеи, способ реализации и коммерческий потенциал. В финал выйдут 20 лучших участников.

3. Паблик-ток с наставниками. 9 августа в Парке Горького пройдет открытая дискуссия, где звездные эксперты разберут 6 топовых идей. Мероприятие будет транслироваться в соцсетях, чтобы каждый мог присоединиться к обучению.

4. Награждение. Трое победителей получат особые условия для запуска своего бизнеса на Авито Услугах.

5. Бонусы для всех. Участники смогут воспользоваться партнерской программой и получить до 21 тысячи бонусов на продвижение, а также консультацию эксперта платформы.

Наставники проекта:

Артем Кумпель — старший управляющий директор Авито, специалист по развитию бизнеса на платформе.

Ирена Понарошку — медиаличность и бизнес-эксперт.

Александр Сысоев — предприниматель и инвестор.

Александр Ваш — комик, сценарист и продюсер.

«Бизнес-упаковка — это наш новый проект, с помощью которого мы хотим помочь начинающим предпринимателям стать успешнее в бизнесе. Мы видим, как Авито становится отправной точкой для малого и среднего бизнеса по всей России. Только в разделе услуг у нас больше 5 миллионов активных объявлений — здесь развивают свой бизнес мастера по ремонту, перевозчики, специалисты бьюти-сферы, клининговые компании и многие другие. На Авито практически нулевой порог входа в бизнес, с помощью проекта мы хотим открыть дорогу в предпринимательство даже тем, у кого совсем небольшой стартовый капитал. Мы верим, что этот проект поможет не только на практике, но и станет местом, где предприниматели смогут общаться друг с другом и делиться своим опытом», — рассказал старший управляющий директор компании «Авито» Артем Кумпель.

Реалити-шоу станет платформой для создания сообщества предпринимателей, где участники смогут делиться опытом и получать советы от лидеров индустрии.