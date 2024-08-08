Реабилитация бойцов СВО вместе с женами укрепит семью, считает психолог

Психолог и гештальт-терапевт Татьяна Федосимова положительно оценила инициативу президента РФ Владимира Путина по отправке бойцов СВО на реабилитацию вместе с женами, сообщает «ФедералПресс» .

По ее словам, когда супруга будет навещать раненого мужа в госпитале, он станет ощущать себя нужным. Такая забота может стать для участника спецоперации смыслом жизни и выздоровления, отметила Федосимова.

Гештальт-терапевт подчеркнула, что эмоционально привязанные друг к другу супруги будут считать данный этап важным на своем пути.

«Это сплачивает и объединяет примерно так же, как совместные роды. Они будут ценить то, что пережили вместе. Это укрепит семью», — объяснила психолог.

Специалист заявила, что в случае высокой степени доверия у мужчины рядом с возлюбленной появится возможность побороть эмоциональное напряжение. Тогда он сможет набраться больше сил для прохождения реабилитации, заключила Федосимова.