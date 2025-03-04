РБК: в России 17 регионов легализовали усыпление бездомных животных

Инициатива стала возможной после изменения законодательства, разрешающего субъектам самостоятельно решать вопрос об обращении с бездомными животными в 2023 году.

Сейчас усыпление разрешено в 15 регионах России, еще в двух субъектах это решение вступит в силу в ближайшее время.

Этот закон также вводит запрет на самовыгул домашних животных, таких как собаки и кошки, за пределами специально отведенных мест.