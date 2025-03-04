РБК: в России 17 регионов легализовали усыпление бездомных животных
В России в 17 регионах разрешили усыплять бездомных собак
В России законодательные органы в 17 регионах разрешили усыплять бездомных собак, сообщает РБК.
Инициатива стала возможной после изменения законодательства, разрешающего субъектам самостоятельно решать вопрос об обращении с бездомными животными в 2023 году.
Сейчас усыпление разрешено в 15 регионах России, еще в двух субъектах это решение вступит в силу в ближайшее время.
Этот закон также вводит запрет на самовыгул домашних животных, таких как собаки и кошки, за пределами специально отведенных мест.