РБК представил спецпроект, посвященный российским белым маслам

Белые масла с максимальной степенью очистки оказались в центре внимания специального проекта РБК . В материале подробно освещаются технологии производства, области применения, а также мнения экспертов о важности запуска отечественного выпуска этой продукции на заводе в Омске для экономики страны и конечных потребителей.

«Белые масла нашего производства уже активно используются на российских предприятиях. Мы фиксируем стабильный рост интереса к данному продукту, а главное — имеем производственные мощности, чтобы удовлетворить его. До конца 2025 года компания готова обеспечить более 30% потребности российского рынка белых масел. Это позволит целому ряду предприятий пищевой, косметической, фармацевтической и медицинской отраслей увеличить темпы развития и быть гибкими в выборе качественного сырья», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Производство белых масел исключительно из российского сырья началось весной 2025 года на заводе «Газпромнефть — смазочные материалы» в Омске. Благодаря многоступенчатой очистке эти материалы полностью безопасны для здоровья: они химически и биологически инертны, бесцветны, не обладают вкусом и запахом. Эти свойства делают их незаменимыми в пищевой, фармацевтической, медицинской и косметической промышленности.

В спецпроекте детально рассмотрены разнообразные способы применения белых масел. Среди них — смазка конвейеров и форм при изготовлении хлеба и кондитерских изделий, обработка фруктов, овощей, сыров, замороженного мяса, полуфабрикатов и яиц, включение в состав кремов, мазей, масок, помад и кормов для животных — и это далеко не полный перечень использования этих высокоочищенных продуктов.

«Белые масла нашего производства уже активно используются на российских предприятиях. Мы фиксируем стабильный рост интереса к данному продукту, а главное — имеем производственные мощности, чтобы удовлетворить его. До конца 2025 года компания готова обеспечить более 30% потребности российского рынка белых масел. Это позволит целому ряду предприятий пищевой, косметической, фармацевтической и медицинской отраслей увеличить темпы развития и быть гибкими в выборе качественного сырья», — подчеркнул генеральный директор Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков России Александр Иванов.

Долгие годы на российском рынке преобладали импортные белые масла, поскольку их промышленное производство требует уникальных технологий. «Газпромнефть-СМ» разработала собственную методику благодаря вводу в эксплуатацию установки гидроизодепарафинизации (ГИДП), обеспечивающей глубокую очистку сырья. Соответствие продукции стандартам подтверждено «Евразийским реестром пищевых смазочных материалов», Роспотребнадзором и требованиями ГОСТ.

«Белые масла — это перспективные и экологичные смазочные материалы высочайшей степени очистки. Учитывая их востребованность в промышленности, старт производства с использованием отечественного сырья является событием государственного масштаба для России. Химическая и биологическая нейтральность полученного продукта позволяет нам быть полностью уверенными в его качестве, чистоте и экологичности», — пояснил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.