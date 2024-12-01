РБК: генерал-полковник Мурадов стал замглавкома сухопутными войсками

сегодня в 17:08

Герой России, генерал-полковник Рустам Мурадов был назначен на должность заместителя главнокомандующего сухопутными войсками страны, сообщает РБК .

Эту информацию подтвердил источник издания. Официально российское министерство обороны о назначении не заявляло.

Главнокомандующим сухопутных войск с 2014 года является генерал Олег Салюков.

Мурадов ранее командовал группировкой войск «Восток» ВС РФ в зоне спецоперации. С октября 2022 года он руководит объединенным стратегическим командованием войсками Восточного военного округа.

У него звание Героя России, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орден Мужества. В конце февраля 2022 года военный попал под антироссийские санкции ЕС.

Министерство обороны страны в конце ноября провело ротацию командующих. Так, руководить группировкой «Восток» стал генерал-лейтенант Андрей Иванаев, который до этого служил на посту первого замкомандующего войсками Восточного военного округа.