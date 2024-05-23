РБК: 50% российских студентов-айтишников бросили учебу в вузе

Только половина студентов IT-специальностей заканчивают учебу в российских вузах. При этом 40% трудоустраиваются и без высшего образования, так как в данной сфере есть дефицит кадров, сообщает РБК .

Такой вывод следует из исследования консалтинговой компании «Яков и партнеры». Они провели его на основе мониторинга трудоустройства выпускников, который подготовлен к конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Неоконченное образование не мешает молодым людям найти работу в IT-сфере. Около 40% бросивших вуз находят работу из-за дефицита кадров.

Также уровень трудоустройства IT-выпускников выше, чем у студентов других специальностей. Он все еще остается стабильно высоким в течение 5 лет после окончания вуза. Кроме того, 38% выпускников IT-специальностей работают на момент получения диплома.

В этом году свыше 83 тыс. абитуриентов были зачислены на IT-программы, это на 84% больше, чем в 2016 году. При этом российские компании все еще испытывают дефицит кадров.

Выпускники вузов из IT-сферы сейчас являются лидерами по доходам. По этому показателю они уступают только специалистам в области аэронавигации и космоса, математикам. При этом доходы айтишников растут быстрее, чем у среднего выпускника.

Основные 45–50% выпускников вузов IT-специальностям по находят работу в банковской сфере, IT и связи, добыче и науке. Далее по уровню зарплат стоят госуправление, здравоохранение и т. д.

Доля женщин, которые обучаются по программам бакалавриата и специалитета в области IT, колеблется от 20% (в области программной инженерии) до 38% (в области математики и компьютерных наук). В последние годы доля женщин в этой сфере снижается.

В пятерку вузов по уровню доходов IT-выпускников вошли МФТИ, МГУ, ВШЭ, Санкт-Петербургский политех им. Петра Великого и МГТУ им. Н. Э. Баумана.