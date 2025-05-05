Развожаев: парада на День Победы в Севастополе не будет

Парад в честь 80-й годовщины Победы в ВОВ в Севастополе решено не проводить из соображений безопасности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Это решение согласовано с министерством обороны, сегодня озвучил его на аппаратном совещании городского правительства», — отметил глава Севастополя в своем Telegram-канале.

Он добавил, что акцию «Бессмертный полк» также проведут в онлайн-формате.

По словам Развожаева, горожане и гости Севастополя в честь 9 Мая смогут посмотреть военные фильмы и выступления творческих коллективов. Одной из крупнейших площадок празднования Дня Победы будет «Новый Херсонес». Там с 9 по 11 мая состоятся богослужения, концерты, кинопоказы, патриотические акции и т. д. А 9 мая во Дворце культуры рыбаков проведут большой концерт.

Как уточнил губернатор, в рамках акции «Нас песня к Победе вела!» творческие коллективы и артисты города подготовили для всех насыщенную праздничную программу, они порадуют своими выступлениями на открытых площадках.