Развлекательное мероприятие «За дружбу и мирное небо» провели для детей Видного

В Ленинском городском округе продолжают проводить развлекательные мероприятия для детей. На этот раз детская игровая программа под названием «За дружбу и мирное небо» прошла в видновском парке «Сосенки». Ведущим игр выступила ведущий методист ДК «Видное» Наталья Синица в образе Веснушки, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Мы провели это мероприятие с целью помочь детям развить навыки социализации, научить их внимательно относиться к чувствам окружающих и способствовать укреплению дружеских связей», — рассказала ведущий методист ДК «Видное» Наталья Синица.

Особенно ценят такие развлекательные программы для детей в парке, конечно же, родители.

«Мы часто проводим время с семьей в этом парке, нам очень нравится, когда устраивают подобные мероприятия. Дети, как только слышат музыку, сразу со всех уголков собираются развлекаться», — поделилась жительница города Видное Кристина.

Подобные обучающие и развлекательные события для детей в Ленинском городском округе проводятся на регулярной основе, в парке «Сосенки» — не меньше двух раз в месяц.

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