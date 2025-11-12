Развиваться и вдохновляться: в Нижнем Новгороде прошел форум «ГосСтарт»

сегодня в 16:27

Перспективы карьеры обсудили на форуме «ГосСтарт» в Нижнем Новгороде

На Всероссийском форуме молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» в Нижнем Новгороде участники обсудили современные карьерные перспективы и создание резерва управленческих кадров, сообщает pravda-nn.ru .

Различные государственные учреждения, включая Федеральную службу судебных приставов, МЧС и Росрыболовство, предложили молодым госслужащим возможность получить новые навыки в интерактивном формате еще до официального открытия форума.

Молодые специалисты с интересом изучили под микроскопом фитопланктон, вызывающий цветение Волги, регистрируются на онлайн-курсы по развитию блогерских навыков, участвуют в сборке оружия и соревнуются в играх, направленных на выявление лидерских качеств.

В форуме приняли участие госслужащие до 35 лет из 80 регионов России. Он проходил в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.