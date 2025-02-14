Развитие женского предпринимательства обсудили на форуме в Орехово-Зуеве

В креативном кластере «Стачка» Орехово-Зуевского городского округа прошел ежегодный Морозовский форум, приуроченный ко дню рождения известного предпринимателя и мецената Саввы Морозова. Одним из ключевых мероприятий форума стал круглый стол «Женский бизнес», в котором приняла участие заместитель главы Орехово-Зуевского городского округа Ирина Говорова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники обсудили растущую роль женщин в предпринимательстве, отметив, что наиболее перспективными направлениями для них остаются сфера красоты, производство экологичных товаров, детских товаров, продуктов ручной работы и здорового питания. Особое внимание уделили важности поиска уникальной ниши и обеспечения высокого качества сервиса.

На мероприятии были представлены меры поддержки для предпринимателей, которые планируется реализовать в 2025 году. Также участники познакомились с проектом «Семейный бизнес», реализуемым на территории Московской области. Успешные предпринимательницы Ольга Украинская и Галина Кириллова поделились опытом создания и масштабирования бизнеса.

В рамках круглого стола обсуждались вопросы доступности финансирования, менторства и обучения для начинающих предпринимательниц. Участники наметили планы по дальнейшему сотрудничеству и реализации совместных проектов, направленных на поддержку женского предпринимательства в регионе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.