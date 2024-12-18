Бурное развитие технологий искусственного интеллекта создает серьезные вызовы для российского бизнеса, особенно с учетом нестабильной экономической ситуации и ужесточающейся конкуренции. Об этом РИАМО сообщил эксперт по антикризисному PR коммуникационной группы PROGRESS Дмитрий Федюшин.

По словам эксперта, генеративный ИИ значительно упрощает создание убедительных фейковых новостей, поддельных изображений и видеороликов.

«Спрос на услуги по управлению цифровой репутацией за последний год вырос более чем в два раза. Сейчас наблюдается также повышение популярности антикризисных коммуникационных услуг. Мы связываем это с развитием технологий ИИ и увеличением числа репутационных атак в цифровой среде. Быстрое развитие ИИ может повлечь в скором времени новую эпоху информационных войн сравнимую с вбросами в 90-е и нулевые только в интернет-пространстве», — отметил Федюшин.

По данным Всемирного экономического форума, в 2024 году более 53% экспертов отметили угрозу дезинформации одной из ведущих глобальных проблем, которая может спровоцировать экономические кризисы в ближайшие два года.

По независимым опросам более 60% респондентов не доверяют информации, поскольку ИИ способствует созданию слишком реалистичных фейков, включая deepfake-видео, которые используются как инструмент для манипуляции общественным мнением. Уже выявлено свыше 1100 сайтов, генерирующих недостоверную информацию с использованием ИИ.

Фальшивые медиа, созданные для дискредитации и шантажа компаний и персон, представляют особую опасность. Сочетание передовых технологий с алгоритмами социальных сетей, которые усиливают эмоционально заряженный контент, создает благоприятные условия для масштабных антирепутационных кампаний. В результате бизнес может столкнуться с серьезными имиджевыми и финансовыми потерями.

Эксперт подчеркивает, что укрепление систем мониторинга упоминаний, развитие технологий анализа данных и оперативное реагирование на информационные атаки помогут минимизировать риски.

«Если компании не начнут превентивно готовиться к этим вызовам сейчас, они рискуют оказаться в ситуации, когда репутационные кризисы будут появляться быстрее, чем их можно будет решить», — предупредил Федюшин.