Развитие дополнительного образования в Мытищах обсудили с педагогами

В гимназии № 16 состоялся семинар для педагогов, в котором приняли участие заместитель главы городского округа Мытищи Ирина Ваврик, руководитель регионального модельного центра дополнительного образования детей Московской области Светлана Валежева, ректор Государственного университета просвещения Наталия Наумова и проректор университета Надежда Боос. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Темой встречи стала организация дополнительного образования в городском округе Мытищи. Участники обсудили текущую ситуацию в этой сфере, проанализировали статистические данные и наметили пути дальнейшего развития.

В частности, было предложено создать условия для системного взаимодействия на территории округа, что позволит расширить и улучшить качество дополнительных образовательных услуг.

«Ведется активная совместная деятельность с учреждениями образования, что позволяет внедрять новые формы работы и охватить занятиями большее количество детей и подростков. Всем мы видим, как динамично развивается наш городской округ, и несмотря на уже большую совместную работу, у нас есть потребность в открытии новых кружков, секций на территории образовательных учреждений», — отметила заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.