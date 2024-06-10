Развитие беспилотной отрасли обсудили на площадке ЦАГИ в Подмосковье

На площадке технопарка в сфере высоких технологий Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) прошла научно-практическая конференция «Создание устойчивой экосистемы БАС в Подмосковном регионе», передает пресс-служба Мининвеста региона.

Участники обсудили формирование экосистемы беспилотных авиационных систем, охватывающей весь цикл работ — от научных исследований до серийного производства.

В рамках круглого стола «Формирование сценариев применения БАС в Московской области» выступил начальник управления науки и инноваций министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Олег Фоломеев. Он сообщил, что регион присоединился к реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС), чтобы закрыть потребность сельского и лесного хозяйства в отечественных беспилотных летательных аппаратах. Они необходимы для мониторинга различного типа, аэрофотосъемки, пожаротушения, посева семян, обследования трубопроводов и многого другого.

Так, планируется создание научно-производственного центра (НПЦ) по испытаниям и развитию компетенций в области БАС в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Его планируют основать на базе технопарка в сфере высоких технологий ЦАГИ.

Напомним, технопарк ЦАГИ был основан в 2018 году в тесной кооперации с министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области. Площадь научного парка, расположенного в центре наукограда Жуковский, составляет 6,7 тыс. кв. метров.

Это первый технопарк в сфере высоких технологий, созданный в рамках Губернаторской программы «Инвестиции в Подмосковье». Сегодня здесь реализуется более 20 инновационных проектов, ведут работу шесть прикладных лабораторий и развивается свыше 40 компаний-резидентов и стартапов, занимающихся исследованиями и разработками, производством и инжинирингом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.