Разведенные и убийцы: кому нельзя служить в церкви

Священник Храма святителя Петра, митрополита Московского, Николай Савченко перечислил факторы, при которых человеку будет запрещено служить в церкви. Это в том числе смертные грехи и развод, сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в советское время церковь запрещала становиться батюшками членам коммунистической партии, но потом это правило отменили.

«Потом, конечно, от этого отказались. Потому что в стране тогда все вынужденно были пионерами и комсомольцами», — отметил Савченко.

Он добавил, что в церкви запрещено служить людям, повинным в смертных грехах, даже если это, например, был несчастный случай, когда священник случайно сбил на машине человека, и тот погиб.

Священнослужитель обязан при вступлении в должность обратить в веру всю семью, но теперь этот закон тоже соблюдается уже не так строго. Желательно, чтобы батюшка и его супруга были женаты первым браком.

В церкви не приветствуют разведенных, подчеркнул Савченко. Если священник изменяет жене, то его лишают сана, а если греху предалась жена, то пару обязаны развести, а он может продолжить служение.