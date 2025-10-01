Разработчики Подмосковья представят агродрон R-30 «Аршин» на «Золотой осени»

На Российской агропромышленной выставке «Золотая осень 2025» будет представлен сельскохозяйственный дрон — R-30 «Аршин», созданный подмосковным предприятием ООО «КБ Русь». Этот высокотехнологичный летательный аппарат предназначен для применения в аграрной сфере с целью повышения эффективности и автоматизации авиахимических работ и внесения средств защиты растений. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Модель R-30 «Аршин» обладает рядом технических характеристик: грузоподъемность до 30 кг, быстросъемный бак, что дает возможность выполнять различные виды работ даже при зимних условия, а также продолжительность полета до 20 минут и радиус действия до 3 км. Встроенная система обнаружения препятствий обеспечивает безопасное выполнение полетов без столкновений при управлении по маршрутам.

В ведомстве отметили, что ООО «КБ Русь» занимается разработкой, производством и тестированием тяжелых беспилотных летательных аппаратов как вертолетного, так и мультироторного типа с 2019 года. Предприятие активно реализует региональные стратегические программы по созданию инновационных беспилотных технологий отраслевого назначения и является одной из немногих организаций, которая при старте национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС) получила меры поддержки со стороны Минпромторга России.

Посмотреть данный летательный аппарат можно будет на стенде Московской области выставки «Золотая осень 2025», которая пройдет по адресу: Москва, Верхняя аллея, д. 6с1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.