Размещение фандоматов в Подмосковье помогает собрать 15 тыс тонн текстиля в год

Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов рассказал, что в Подмосковье продолжается работа по размещению фандоматов для сбора вторсырья.

Потребность в фандоматах в Подмосковье составляет 5000 мест. На сегодня размещено 749 единиц по ПЭТ и алюминию, 1542 единицы по текстилю, необходимо подобрать еще 3000 мест. По словам Мурашова, по действующим фандоматам можно сделать вывод, что их размещение даст объем сбора текстиля в год примерно в 15 тыс. тонн — это примерно 2,4% от объема захоронения.

«Есть общие требования, мы их утвердили. Соответственно, будем следить за соблюдением внешнего вида того, что уже стоит, того, что уже установлено в рамках этого проекта», — заявил Мурашов на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

В декабре также будет реализован новый сервис, в котором нанесут необходимые точки для установки фандоматов. Затем подается заявка через Госуслуги, которая рассматривается за один день. Шесть дней дается на заключение соглашения.

«На сегодня хорошие цифры. 95% от плана выполнено — 2834 места», — отметил Мурашов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание, на котором призвал все муниципалитеты подключиться к активному участию в программе сбора вторсырья.

«Раздельный сбор мусора, мегабаки, переработка и утилизация строительных отходов — это все формирует дисциплину и современную культуру», — отметил глава региона.