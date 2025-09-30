Размер взятки в Нижегородской области составил 425 тыс руб

176 преступлений со взятками выявили в Нижегородской области в 2025 году

По информации ГУ МВД по Нижегородской области, с начала 2025 года в регионе зафиксировано 176 преступлений, связанных с получением или дачей взяток. В прошлом году за этот период было зарегистрировано 185 подобных случаев, сообщает pravda-nn.ru .

В соответствии с данными о преступлениях, средняя сумма взятки в текущем году оценивается в 425 тысяч рублей. Для сравнения, в 2024 году этот показатель был равен 546,6 тысячи рублей.

В период с января по июль 2025 года выявлено 293 коррупционных правонарушения, что превышает количество случаев, зарегистрированных за аналогичный период прошлого года (267).

