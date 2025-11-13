«Разговоры о важном» проводят в школах Каширы

В школах города стартовала новая учебная неделя, которая традиционно началась с торжественной церемонии поднятия Государственного флага Российской Федерации и исполнения гимна страны. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

В рамках внеурочной деятельности прошли занятия под названием «Разговоры о важном», посвящённые теме «Селекция и генетика» к 170-летию со дня рождения Ивана Владимировича Мичурина. Эти занятия были посвящены выдающемуся учёному и селекционеру, чьи работы оказали значительное влияние на развитие сельского хозяйства в России. Ребята узнали о его новаторских методах, таких как отдалённая гибридизация, и о его вкладе в создание новых сортов плодово-ягодных культур, адаптированных к российскому климату.

Во время урока школьники обсудили основные принципы генетики и селекции, а также их практическое применение в современном мире. Были приведены примеры успешных селекционных проектов и их значение для обеспечения продовольственной безопасности страны. Участие в дискуссии, вопросы и обмен знаниями позволили ученикам глубже понять тему и развить интерес к развитию научных знаний в сфере сельского хозяйства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.