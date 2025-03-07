Разговор, самозащита и контроль: как защитить ребенка от насилия и домогательств

Защита детей от домогательств и насилия — это первостепенная задача как каждого родителя, так и общества в целом. Ни один ребенок не застрахован от подобного опыта, но существуют способы снизить риски и научить детей защищать себя, сообщила РИАМО практикующий детский психолог, клинический психолог, автор книги-бестселлера Надежда Махмутова.

Открытый разговор — ключ к безопасности

«Говорите с ребенком о его теле. Используйте правильные анатомические названия для частей тела. Это поможет ребенку чувствовать себя комфортно, обсуждая вопросы, связанные с его телом, и четко обозначить, какие прикосновения допустимы, а какие — нет», — объяснила специалист.

Объясните ребенку разницу между безопасными прикосновениями (объятия с близкими, осмотр врача) и недопустимыми. Подчеркните, что никто не имеет права трогать его интимные части тела. Научите ребенка говорить «нет» и уходить от ситуации, которая вызывает у него дискомфорт.

Важно объяснить, что существуют «хорошие» секреты (сюрприз на день рождения) и «плохие» секреты, которые вызывают страх, стыд или тревогу. Нужно, чтобы ребенок понимал, что «плохие» секреты надо обязательно рассказать взрослому, которому он доверяет.

Контроль и осведомленность

«Знайте, где и с кем находится ваш ребенок. Будьте в курсе его расписания, кружков, друзей. Важно не контролировать каждый шаг ребенка, а поддерживать с ним доверительные отношения, чтобы он сам делился информацией о своей жизни», — уточнила психолог.

В том числе нужно проверять онлайн-активность чада: интернет может быть источником опасности. Обсудите с ребенком правила безопасного поведения в Сети, контролируйте, какие сайты он посещает, с кем общается в социальных сетях. Используйте программы родительского контроля.

Обучение навыкам самозащиты

Махмутова подчеркнула, что слово «нет» должно значить «нет». Научите ребенка твердо и уверенно говорить это слово в ситуациях, которые ему не нравятся. Нужно, чтобы дети могли осознанно уходить от любой опасности и ситуации, которая вызывает у них страх или дискомфорт. Учите ребенка звать на помощь, если ему угрожает опасность.

«Введите правило „Рассказать взрослому“. Подчеркните, что ребенок должен обязательно рассказать о любой ситуации, связанной с домогательствами или насилием, даже если ему угрожали или обещали что-то взамен молчания», — посоветовала эксперт.

Создание безопасной среды

Родителям важно создать доверительные отношения в семье. Ребенок должен знать, что он может обратиться к вам с любой проблемой, не боясь осуждения или наказания. Дайте ребенку понять, что вы любите его независимо ни от чего, он всегда может рассчитывать на вашу поддержку.

«Профилактика насилия над детьми — это общая задача. Будьте внимательны к своим детям и детям своего окружения. Не бойтесь говорить на эту сложную тему и обращаться за помощью, если это необходимо», — заключила Махмутова.