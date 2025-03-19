Разговор с собой: как проговаривание мыслей вслух помогает снизить тревожность?

Психолог Дарья Яушева заявила, что диалоги с самим собой и проговаривание мыслей и идей вслух, вопреки распространенному мнению, не всегда являются признаком психического расстройства, а могут снизить тревожность, структурировать мышление и позволить лучше понять себя, сообщает NEWS.ru .

«У IT-специалистов, например, есть „метод резиновой уточки“, когда они свои идеи и размышления рассказывают внешнему предмету. Это помогает выгрузить варианты решений, которые уже есть, посмотреть на ситуацию с новой стороны, прийти к инсайту», — сказала Яушева.

По ее словам, это вполне здоровая привычка, однако такие разговоры не должны становится навязчивыми и мешать повседневной жизни.

Но если диалог сопровождается галлюцинациями, если человеку кажется, что он разговаривает не с собой, а с кем-то другим, это становится проблемой и требует работы со специалистом.