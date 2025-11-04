Разбегин: возвести тоннель через Берингов пролив из РФ до США можно за 10-12 лет

Сроки возведения тоннеля между Чукотским автономным округом и Аляской будут варьироваться в зависимости от возможности сконцентрировать финансовые и трудовые ресурсы. Об этом РИА Новости рассказал автор проекта ученый Виктор Разбегин.

Самый оптимистичный прогноз длительности строительства тоннеля из РФ до США — семь-восемь лет. Более реалистичный вариант — 10-12 лет.

Такая оценка сделана с учетом аналогичных отечественных и мировых проектов. Понадобится возвести, предположительно, два транспортных и сопутствующий сервисные тоннели со сбойками между ними для обслуживания.

В проливе есть два острова. Следовательно, тоннель может состоять из трех частей. Одна пройдет между островами — четыре с половиной километра и две побольше, которые по длине будут как Евротоннель. Суммарная протяженность составит от 98 до 112 километров.

В середине октября глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сказал, что тоннель можно возвести менее, чем за восемь лет. На это понадобится примерно восемь млрд долларов.

