Расторгуевский парк Ленинского округа обновили 30 соснами

Сотрудники прокуратуры Московской области приняли участие в экологической, прошедшей в Расторгуевом парке подмосковного Ленинского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«Вместе с прокурором Московской области Сергеем Забатуриным, Видновским городским прокурором Игорем Фокиным и начальником УМВД России по Ленинского городскому округу Сергеем Астаховым, заместителями прокурора, руководителями подразделений аппарата прокуратуры области, представителями администрации и молодежного волонтерского движения высадили 30 сосен и обновили 9 лавочек», — сказал глава округа Станислав Каторов.

Прокурор Московской области Сергей Забатурин подчеркнул, что проведение экологических акций объединяет граждан и позволяет сформировать правильное отношение к природе.

«В Московской области сложилась добрая традиция ежегодной в весеннее и осеннее время преумножать зеленые массивы в округах. Прокуратура Московской области старается также каждую весну выезжать в городские округа нашего округа и заниматься посадкой саженцев. Я уверен, что аллея, которую мы сегодня высадим, не только украсит Расторгуевский парк, но и долгие годы будет радовать жителей и гостей Ленинского округа», — сказал прокурор Московской области Сергей Забатурин.

В субботнике приняли участие порядка 100 человек. В ходе акции на территории Расторгуевского парка высадили саженцы сосен обыкновенных, а также привели в порядок малые архитектурные формы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.