Растяжитель или колодки: как правильно разнашивать обувь

Существует несколько домашних способов разносить тесную обувь, но их выбор зависит от типа кожи изделия. Самые универсальные советы — это специальный растяжитель или колодки, сообщает Общественная Служба Новостей .

Если это натуральная кожа или лак, можно использовать спиртовой раствор. Воду необходимо смешать со спиртом в соотношении 1:2, перелить раствор в пульверизатор и распылить внутри ботинок или туфель, надеть под пару толстый шерстяной носок и разнашивать, пока раствор не испарится.

Для растяжки обуви из кожзама специалисты советуют взять фен, так ботинки можно растянуть на полразмера. Еще один вариант — жиросодержащие составы. Изделие можно смазать строго изнутри растительным маслом, вазелином или рыбьим жиром. Обувь надевают на толстый носок или специальную колодку и разнашивают.

Легче всего тянется замша, но если обувь из нее продолжает жать, стоит хорошо просушить пару тем же феном. Есть еще один способ — специфический: надо взять пиво, смочить им обувь изнутри и надеть на плотный носок.