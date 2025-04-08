Растет спрос на курсы по специальности QA-тестирования

Как отмечают педагоги маркетплейса образовательных курсов TutorTop, курсы тестировщика онлайн вновь заняли одну из лидирующих позиций в рейтинге IT-профессий среди учеников. Эта тенденция сохраняется уже некоторое время и затрагивает, как ручное, так и автоматизированное тестирование.

Педагоги объясняют тренд условно низким порогом входа без работы «с кодом» и быстрым выходом специалистов на рынок. Возможность удаленного формата работы, небольшая длительность курсов, хорошие зарплаты для конкурентных специалистов также называют в числе преимуществ, привлекающих новичков в эту сферу профессионального обучения.

Тем не мене в TutorTop напомнили, что популярность специальности стала причиной высокой конкуренции среди тестировщиков-новичков на рынке труда — это также нужно учитывать при выборе профессии.

Будущие работодатели могут смотреть не только на знания основ теории тестирования, но опыт работы с баг-трекинговыми системами, SQL и клиент-серверной архитектурой, а также учебное портфолио кандидатов.

Реклама. ООО «ЭДВИЗОР». ИНН 7707446755