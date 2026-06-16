сегодня в 16:51

Рассылали бонусы и вовлекали в казино: преступники притворялись Ириной Волк

Официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк заявила в своем Telegram-канале , что от ее лица в этом мессенджере россиянам отправляли сообщения о бонусах, выигрышах и предлагали фриспины (бесплатные вращения в казино). Речь идет о фейковом чат-боте «Ирина Волк».

По словам представителя МВД, этот ресурс, как и любые другие аналогичные площадки, обещающие пользователям якобы от лица знаменитостей денежные выигрыши, бесплатные вращения или иные бонусы, обманывает людей.

Волк подчеркнула, что использование узнаваемых имен популярных медийных личностей и госслужащих является давней уловкой злоумышленников. Такая тактика направлена на введение в заблуждение.

Официальный представитель МВД РФ также добавила, что все неофициальные каналы, администрируемые якобы от ее лица, являются фейковыми. Волк призвала интернет-пользователей сохранять максимальную бдительность.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.