Рассказывать о неприятностях: нейролингвист посоветовала работать с мозгом

Известный нейролингвист Татьяна Черниговская посоветовала обращаться за поддержкой к близким, когда случаются неприятности, и работать со своим мозгом, не засорять его плохими фильмами и музыкой, сообщает Сноб .

«Если у вас случились неприятности, есть что-то, что не дает вам покоя, — обязательно расскажите об этом кому-нибудь. Священнику, психологу, близкой подруге — словом, кому доверяете. Иначе эти неприятности будут сидеть в голове, и вас разнесет», — сказала Черниговская.

Она сравнила такую ситуацию с занозой в пальце: вынимать ее неприятно, но запущенный случай приведет к гангрене. Так же это работает с душевными проблемами: от них обязательно нужно избавляться, так работает психосоматика.

По ее словам, на мозг влияет все: выбор сорта чая или книги. Мозг все помнит, человек может что-то забыть, а мозг нет.