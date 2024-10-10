Жителям Подмосковья рассказали, что делать, если соседи затопили квартиру

Потоп в квартире — довольно распространенная проблема в многоквартирных домах. Что необходимо предпринять в случае потопа сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В первую очередь нужно предпринять следующие шаги:

1. Первое, что нужно сделать — это сохранить спокойствие. Постараться не паниковать и действовать последовательно.

2. Выключить электроэнергию: отключить электрические приборы, чтобы избежать короткого замыкания.

3. Нейтрализовать источник затопления: сообщите о протечке соседям и представителю управляющей организации. Если соседей нет дома или они не открывают дверь, то вызвать аварийную бригаду. К ее помощи придется прибегнуть и в том случае, если у соседей не получается остановить протечку — прорвало трубу. Тогда придется перекрыть весь стояк.

4. Зафиксировать ущерб: сделать фотографии, видео затопления и повреждений. Это поможет при обращении в страховую компанию или в случае судебных разбирательств.

5. Уведомить свою управляющую компанию или ТСЖ: это важно для документирования проблемы и начала работ по устранению ее причин.

6. Составить акт о затоплении: для этого необходимо вызвать инженера из управляющей компании или представителя ТСЖ. Важно запросить номер заявки, время вызова и ФИО диспетчера. Отметим, что сотрудник обязан прибыть и составить акт в течение 12 часов.

Специалист должен провести следующие процедуры:

в первую очередь осуществить осмотр квартиры для выяснения причины затопления, затем осмотреть затопленную квартиру;

в акте должны быть зафиксированы повреждения имущества и указана причина, например, лопнувший кран;

акт подписывается представителем УК или ТСЖ, собственником затопленного жилья, свидетелями и соседом, который затопил. Если сосед отсутствует или отказывается подписать, это должно быть отмечено в акте;

если вы не согласны с каким-либо пунктом акта, не ставьте подпись и требуйте внесения изменений;

если в течение 3–4 дней после затопления появились новые повреждения, например, отклеились обои или пошли трещины на потолке, следует составить дополнительный акт.

Проводить экспертизу рекомендуется проводить через несколько дней после затопления квартиры, так как некоторые последствия могут проявиться только через 3–5 дней. Инициировать экспертизу могут как жильцы пострадавшего помещения, так и соседи, у которых находился источник аварии. В некоторых случаях ответственность может лежать на управляющей компании, например, в случае прорыва системы отопления, стояков или протечек кровельных элементов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.