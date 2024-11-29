В Можайском округе для жителей и гостей доступны 15 катков

Для жителей и гостей Можайского городского округа планируют залить 15 площадок для дворовых хоккейных соревнований и семейного катания на коньках. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Два катка под открытым небом будет залито в Можайске. Центральным станет каток на Губернаторской площади (ул.Мира, дом 15), залитый напротив ДС «Багратион». Еще один будет залит у дома 3Б по улице Полосухина.

Также бесплатные катки для любителей коньков и хоккея появятся в селах Поречье, Семеновское, Борисово, Сокольниково, в деревнях Красный Балтиец, Ивакино, в поселках Уваровка, Синичино, Спутник, Гидроузел, МИЗ, Химик и Строитель.

«Мы с нетерпением ждем настоящей зимы, когда в нашем дворе зальют каток. На коньки встанут в нашей семье все — в этом году впервые выйдет на лед наша 5-летняя дочь. Зима должна быть с традиционными зимними забавами», — поделилась своими планами Наталья, жительница поселка Химик.

Специалисты ждут установления стабильной минусовой температуры, чтобы приступить к обустройству катков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.