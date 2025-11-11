Расширенную зону цифрового МФЦ открыли в Балашихе

Дополнительная зона удаленного доступа к Региональному порталу государственных и муниципальных услуг открылась в центральном офисе МФЦ городского округа Балашиха. В ней расположились 18 дополнительных мест, где жители смогут воспользоваться электронными услугами.

Новая зона размещена в отдельном помещении. Она оснащена современной оргтехникой, мебелью как для рабочих мест, так и для зоны ожидания. Для создания благоприятных условий предусмотрены освещение отдельных зон и кондиционеры. В рамках государственной программы «Безопасный регион» установлена камера видеонаблюдения.

«Это является знаковым событием для жителей нашего округа, потому что появление расширенной цифровой зоны способствует улучшению качества оказания услуг гражданам. Сегодня у жителей есть возможность, придя в МФЦ, подать заявление в электронном виде и воспользоваться помощью специалиста при необходимости», — сказал председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

В новой зоне электронных услуг в соответствии с государственной программой «Доступная среда» оборудованы два рабочих стола для людей с ограниченными возможностями здоровья. Они приспособлены в том числе для маломобильных посетителей, использующих специальные средства передвижения.

«Теперь мы можем предоставить нашим жителям комфортную, благоустроенную зону предоставления услуг в электронном виде. Есть очень много людей, которым нужно оформить услугу самостоятельно, но они не могут сделать это дома. Они могут прийти в МФЦ, у нас есть сканеры и новые компьютеры, которыми жители могут воспользоваться», — сказала директор МФЦ Балашихи Наталья Дубовицкая.

На втором этаже размещены еще два смарт‑места, оснащенные современными двусторонними компьютерами. Это дает возможность консультанту одновременно обслуживать двух посетителей, повышая эффективность работы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.