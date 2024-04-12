Расширение пляжа и обновление входа: в парке «Сокольники» в 2024 г начнут ремонт

Ремонт начнут в столичном парке «Сокольники» в 2024 году

Власти столицы планируют с 2024 года приступить к благоустройству и реабилитации парка «Сокольники», реализовать их планируется в три этапа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Начнем с реабилитации окраин природной части парка, захватив также два входа, которые расположены вблизи жилых районов», — отметил столичный градоначальник в своем личном блоге.

Уникальный природный ландшафт парка будет сохранен, а прогулочные маршруты, освещение, детские и спортплощадки и многое другое обновят и дополнят.

Обустроенную пляжную зону на берегу Большого Путяевского пруда, которая уже не вмещает всех желающих, расширят. Там будет увеличен песчаный пляж, обновят кабинки для переодевания, душевые, спасвышку. Еще около пруда установят навес, лавочки, шезлонги и урны, над водой — настил. На пляже откроют прокат, где также разместится и спасательная станция.

Орнитологическому реабилитационному центру и приюту предоставят площадку большего размера. Там появится вольер-разлеточник для птиц с павильоном, где сделают административные и технические помещения. В планах строительство присядов для соколов, индивидуальных и групповых вольеров птиц, голубятни и воронятника.

У Золотого пруда рабочие сделают настилы и зоны для солярия. В кинологическом центре «Сокольники» планируется заменить покрытия дорожек и площадок, ограждения.

Второстепенные входы в зеленую зону столицы будут оформлены в едином стиле. В рамках первого этапа появятся две входные зоны. В рамках второго этапа добавится функционал в центральной и западной частях парка. На третьем этапе планируется сделать парадный вход и зоны вокруг выставочных павильонов.