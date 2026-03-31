Расширение Красноярска увеличило число угольных домов

После расширения границ Красноярск получил тысячи домов с печным отоплением, которые не подпадают под федеральное финансирование проекта «Чистый воздух», сообщает prmira.ru .

На сессии горсовета мэр Сергей Верещагин сообщил, что в 2026 году на экологичное отопление переведут около 450 домов в старых границах города. С учетом присоединенных Солонцов, Березовки, Дрокино, Элиты и Минино показатель может составить «потенциально 1200 домов».

При этом только в прежних границах углем отапливаются около 15 тысяч домов. Гарантированный перевод 450 из них — примерно 3%. На новых территориях точного учета печей нет, но речь идет о тысячах.

Проблема в том, что присоединенные поселки не входили в состав города в базовом 2019 году. Поэтому они не подпадают под федеральный проект «Чистый воздух» и не могут рассчитывать на его средства.

Доктор биологических наук, профессор СФУ Валерий Заворуев отмечал, что именно частный сектор формирует загрязнение в приземном слое. Дым из низких труб концентрируется на уровне жилой застройки. В пригородах без промпредприятий в отопительный сезон фиксируют превышения выше, чем в промышленных районах.

По расчетам краевого Минэкологии, перевод 640 домов на электроотопление снизил выбросы на 2000 тонн в год. В среднем одна печь дает более 3 тонн загрязняющих веществ ежегодно.

Газификацию Красноярска планируют к 2028 году, но инфраструктуры пока нет. Электросети в пригородах изношены и не рассчитаны на массовые электрокотлы. Без инвестиций и льготных тарифов жители рискуют вернуться к углю.

