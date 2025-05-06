Рассекреченные документы ФСБ раскрыли масштабную операцию советских чекистов

Центральный архив ФСБ России опубликовал уникальные материалы о деятельности советских органов госбезопасности по розыску нацистских преступников и их пособников, сообщает ТАСС .

Среди рассекреченных документов — ранее недоступные исследователям списки военных преступников, аналитические материалы о структуре германских спецслужб и досье на изменников Родины.

Особый интерес представляет изданный в 1945 году «Алфавитный список № 1», содержащий имена более 60 тысяч военнослужащих и чиновников нацистской Германии и её союзников, причастных к военным преступлениям на оккупированной территории СССР. Документ, подготовленный сразу после Победы, стал основой для многолетней работы советских следователей.

Не менее ценен «Сборник справочных материалов» 1952 года, детально описывающий структуру и методы работы германской разведки против СССР. А опубликованный в 1964 году список изменников Родине свидетельствует, что поиск коллаборационистов и карателей продолжался десятилетиями после окончания войны.

«Эти документы — не просто исторические артефакты. Они демонстрируют неослабевающую решимость советского государства добиться правосудия за преступления против человечности», — отмечают в ФСБ. Ведомство подчёркивает, что публикация архивных материалов особенно актуальна в условиях попыток фальсификации истории Второй мировой войны.

Первые семь документов уже доступны на сайте ФСБ. В ближайшее время ожидается публикация новых материалов, которые позволят исследователям по-новому взглянуть на работу советских спецслужб по документированию нацистских преступлений и поиску их исполнителей.