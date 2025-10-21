Распродажа в Госдуме: Милонов хочет купить патриотические валенки за 35 тыс руб
Фото - © Telegram-канал Кровавая барыня
В СМИ появились фотографии из парламентского магазина в Госдуме, где продают валенки с гербом РФ за 35 тыс. рублей. Их собирается приобрести депутат Госдумы Виталий Милонов, когда начнется распродажа, рассказал он в разговоре с Газета.ru.
Парламентарий признался, что пока не видел такие ботинки. Он ожидает начала распродажи, поскольку хотел бы приобрести эти сапоги и попону для лошади.
«Но, если не будет для лошади, хотя бы для пони в таком же оформлении. И шапку соответствующую тоже — ходить в комплектике, чтобы Новый год встречать в таком нарядном виде», — сказал Милонов.
Эти вещи депутат ГД собирается надеть в Александровском парке в своем округе в петербургском Пушкине.
Парламентарий добавил, что хотел бы увидеть в магазине Госдумы чехлы с гербом на его новый iPhone 17 Pro. Пока он носит обычный оранжевый.
До этого Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал фотографию валенок-ботинок из магазина Госдумы. Обувь без герба РФ стоит 30 тыс. рублей, а с ним — 35 тыс.
