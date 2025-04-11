Распятия рядом с половыми органами: активисты возмущены выставкой на «Винзаводе»

Активисты пожалуются на столичный «Винзавод» из-за работ с фаллосами и крестами

Директор центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов раскритиковал выставку-ярмарку современного искусства WIN-WIN на «Винзаводе» в Москве, где представили работы с изображениями половых органов, соседствующих с христианскими символами распятия. Общественники готовят заявление в правоохранительные органы, сообщает Постньюс .

Общественник считает, что размещение распятия рядом с изображением половых органов намеренно оскорбляет чувства верующих. Он также отметил, что организаторы выставки не установили возрастных ограничений для посетителей, в итоге аморальные образы стали доступны детям.

«Дети разглядывали близкие к порнографическим картины и экспонаты, работы с наркотиками, поданные в положительном ключе», — подчеркнул Содатов.

По его мнению, это абсолютно недопустимо и подобные выставки «псевдоискусства», пропагандирующие кощунство и распутство, больше не должны проводиться. Хотя в России нет цензуры, распространение определенных видов информации, таких как пропаганда алкоголя и наркотиков, запрещено, указал Солдатов.

Проект WIN-WIN, цель которого — поддержка современного арт-рынка в России, проходит на «Винзаводе» с 2021 года.