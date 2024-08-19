В парке «Покровский» Сергиева Посада проведут несколько мероприятий

Сразу несколько мероприятий для взрослых и детей проведут с 19 по 25 августа в парке «Покровский» Сергиева Посада. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Парк «Покровский» за прошедшую неделю посетили 3374 человека. События парка были насыщенными — две пары зарегистрировали брак, состоялся 11-й Фестиваль уличного кино, для всех желающих прошло шоу мыльных пузырей, состоялся фестиваль «Ретро ПАРК», уличные игры и мастер-классы.

С 19 по 25 августа в парке «Покровский» пройдут еще несколько мероприятий:

21 августа (среда) с 15:00 до 16:00 состоится мастер-класс по жонглированию от студии циркового искусства «Арлекино». Наставником будет Светлана Князева;

22 августа (четверг) с 14:00 до 18:00 пройдет акция «Моей Родины триколор», а с 15:00 до 16:00 — уроки мастерства от студии «Чудесная мастерская», наставником которых станет Татьяна Рыськова (клуб «Шкатулочка»);

24 августа (суббота) с 11:30 до 12:00 проведут зарядку в «Покровском». С 12:00 до 13:00 состоится игровая программа «Мультпарад». С 12:30 до 13:00 проведут лекторий на тему «Введение в живопись» (клуб «Шкатулочка). Акция „Рисуем в парке“ и уроки живописи проведут с 13:00 до 14:00, наставником будет Алиса Есина (клуб „Шкатулочка“). С 13:00 по 14:00 пройдет эко-лекторий „Общественный огород“. Акцию „Ночь кино“ проведут в 20:00;

25 августа (воскресенье) с 11:30 до 12:30 проведут акцию «Танцуем в парке!», с 12:00 до 13:30 — уроки мастерства от студии «Детский народный календарь» с наставником Ириной Антоновой (клуб «Шкатулочка»), а с 12:30 по 13:30 состоятся акция «Ура, каникулы!» и игры дружного двора.

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