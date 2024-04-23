Расписание кружков ребенка можно посмотреть в системе «Моя школа» Подмосковья

В школьном расписании теперь отображаются занятия сразу по 3 категориям: основные уроки, внеурочная деятельность и дополнительные занятия. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

«Мы работаем над тем, чтобы система «Моя Школа» становилась удобнее для детей, родителей и педагогов. Теперь, помимо основного расписания уроков, в дневнике показываются еще и секции, которые посещает ребенок, весь распорядок дня всегда под рукой», — рассказал первый заместитель председателя правительства Илья Бронштейн.

Дополнительные занятия отображаются в электронном дневнике в блоке «Другие мероприятия» сразу после основных школьных уроков — можно посмотреть название кружка и время, в которое ребенок его посещает.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.