Раскрыты жуткие подробности из жизни «секты Виссариона» в Красноярском крае

В июне 2025 года суд отправил Сергея Торопа (Виссариона), Вадима Редькина и Владимира Ведерникова в колонию на 12, 11 и 12 лет за создание организации, посягающей на личность, права граждан и нанесение вреда их здоровью. Корреспондентка kp.ru Ульяна Скойбеда выяснила, что происходило в «Общине Виссариона».

В нее вербовали людей, дав послушать трехчасовую кассету. На ней «проповедовал» человек, визуально похожий на Христа (Виссарион), рассказал Дмитрий К., переехавший из Бобруйска в Белоруссии в Красноярский край. Он состоял в секте.

Последователи «Общины Виссариона» скупали дома в десятке деревень в Курагинском муниципальном округе Красноярского края. Однако в Петропавловке, Жаровске, Гуляевке и Черемшанке можно было покупать имущество только с разрешения Виссариона. Там приобретала жилье только «элита»: певцы, топ-чиновники, художники и богачи. Рабочих туда не пускали.

Община Виссариона была устроена по следующей схеме. Люди, живущие в одной деревне, составляют Единую семью. Она занималась общим трудом и имела общий бюджет.

Каждое утро мужчины посещали «богославие». Там они славили Виссариона и на хозсовете распределяли дела. Одних отправляли помогать с огородом, других убирать снег.

Мужчин заставляли ездить на стройки в Москву и Красноярск, платить с зарплаты деньги секте. В церковь они отправляли десятину. 20% перечисляли в бюджет Единой семьи.

В 2022 году «Церковь последнего завета» (официальное название «общины») была ликвидирована судом, как деструктивная организация, которая разрушает семьи, посягает на личность, принуждает к передаче имущества и наносит ущерб здоровью, нравственности людей. После этого был поставлен вердикт, что это секта.

