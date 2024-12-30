Раскрыты секреты, как быстро накрыть стол на Новый год

Стоять с самого утра 31 декабря у плиты и готовить — неэффективная тактика для домохозяек, ведь в этом случае к вечеру будет сильная усталость и боли в ногах. Есть более быстрые способы накрыть стол на Новый год, сообщает Общественная служба новостей .

На 31 декабря важно сформировать список из необходимых продуктов и дел. Также важно спланировать, сколько гостей придут домой, какое количество еды они будут есть. Приобрести нужно пластиковые стаканы, шпажки, салфетки, полотенца и другие мелочи.

Также рекомендуется не готовить специфические, сложные блюда на новогодний стол. На них уйдет слишком много времени.

Можно приобрести салаты в супермаркетах. Также дома нужно подготовить продукты к приготовлению — почистить, разделать, сделать заранее маринад.

Обязательно рекомендуется распределять обязанности между членами семьи. Каждый родственник должен отвечать за определенный этап подготовки. Также можно заранее заказать доставку еды.