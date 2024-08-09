Раскрыты самые популярные имена кошек у жителей Москвы
Mos.ru: самые популярные имена кошек москвичей — Муся, Персик и Симба
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Несомненными лидерами по популярности среди москвичей считаются три породы кошек — мейн-кун, вислоухая и египетский мау, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
У жителей столицы есть и любимые клички для питомцев. Наибольшее количество москвичей назвали кошек Персиком, Мусей или Симбой.
Статистика популярных у жителей столицы породах и кличках питомцев была собрана благодаря сервису «Запись животного к ветеринарному врачу». Он уже несколько лет функционирует на сайте мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что беспородные кошки и миниатюрные собаки стали самыми популярными домашними животными у жителей столицы. Также москвичи добавили около 340 тыс. питомцев в личные кабинеты на mos.ru.