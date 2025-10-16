Раскрыты 4 способа отучить собаку тянуть поводок на прогулке

Если собака начала тянуть поводок, нужно моментально встать на месте. Не стоит дергать его или начинать разговаривать с питомцем. Необходимо дождаться, когда животное само подойдет. После этого его можно похвалить и гулять дальше.

Если питомец начал тянуть в какую-либо сторону, то нужно повернуться и идти совсем в иную. Когда питомец пойдет следом, его нужно поощрить. Так животное поймет, что маршрут прогулки выбирает именно хозяин.

Собакам нравится быстро гулять: необходимо слегка ускориться, тогда прогулка станет интересной для питомца.

Если собака ослабила поводок, то ей можно сказать ласковые слова. Также желательно дать игрушку или разрешить съесть вкусную еду. В таком случае собака будет сама стремиться к тому, чтобы не выпускать хозяина из виду.

