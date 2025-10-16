Раскрыты 4 способа отучить собаку тянуть поводок на прогулке
Когда собака тянет поводок, она пытается манипулировать владельцем. Как отучить питомца делать это, рассказала Общественная Служба Новостей.
Если собака начала тянуть поводок, нужно моментально встать на месте. Не стоит дергать его или начинать разговаривать с питомцем. Необходимо дождаться, когда животное само подойдет. После этого его можно похвалить и гулять дальше.
Если питомец начал тянуть в какую-либо сторону, то нужно повернуться и идти совсем в иную. Когда питомец пойдет следом, его нужно поощрить. Так животное поймет, что маршрут прогулки выбирает именно хозяин.
Собакам нравится быстро гулять: необходимо слегка ускориться, тогда прогулка станет интересной для питомца.
Если собака ослабила поводок, то ей можно сказать ласковые слова. Также желательно дать игрушку или разрешить съесть вкусную еду. В таком случае собака будет сама стремиться к тому, чтобы не выпускать хозяина из виду.
